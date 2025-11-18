Αθλητικά

Λευκορωσία – Ελλάδα live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Γαλανόλευκο φινάλε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Προκριματικά Μουντιάλ 2026
6η αγωνιστική – 3ος όμιλος
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λευκορωσία, στο τελευταίο της παιχνίδι στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουνιάλ 2026. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μείνει εκτός από το μεγάλο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού αλλά να θέλει να κλείσει αυτή τη διαδρομή με ακόμη μία νίκη.

21:48 | 18.11.2025

Ζαφείρης και Μ'ανταλος πιέζουν ψηλά, ενώ βοηθάει και το Τετέι που γυρίζει πιο πίσω

21:45 | 18.11.2025
2'
Πρώτη φάση στο ματς για την Ελλάδα

Σουτ του Ζαφείρη μέσα από τη μεγάλη περιχή, στα σώματα η μπάλα

21:44 | 18.11.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:43 | 18.11.2025

Στον πάγκο της Λευκορωσίας: Μπέλοβ, Πλοτνίκοβ, Κάλινιν, Μπαρκόβσκι, Σέστιγιουκ, Βαρντανιάν, Κοντσεβόι, Ιβάνοβ, Πίγκας, Μελνιτσένκο.

21:43 | 18.11.2025

Οι αναπληρωματικοί για την Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.

21:41 | 18.11.2025

Θυμίζουμε πως ο Τετέι βρέθηκε στις κλήσεις λόγω του τραυματισμού του Ιωαννίδη την Κυριακή πριν τη διακοπή

21:41 | 18.11.2025

Η ενδεκάδα της Λευκορωσίας: Λαπούνκοφ - Κβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζέμπελν, Μαλάσεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Έμπονγκ, Μάλκεβιτς - Γκρομίκο, Ντεμτσένκο - Λισάκοβιτς

21:41 | 18.11.2025

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος - Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Σιώπης, Ζαφείρης - Τζόλης, Μάνταλος, Μασούρας - Τετέι

21:41 | 18.11.2025

Το ματς θα γίνει στο Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρία και πιο συγκεκριμένα στη “ZTE Aréna” και είναι κεκλεισμένων των θυρών

21:41 | 18.11.2025

Οι ομάδες είναι αποκλεισμένες από τα τελικά του Μουντιάλ 2026 με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να θέλει τη νίκη όπως και με τη Σκωτία για λόγους γοήτρου αλλά και φυσικά ranking ενόψει επόμενων κληρώσεων

21:41 | 18.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του Λευκορωσία - Ελλάδα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

21:37 | 18.11.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Αθλητικά
