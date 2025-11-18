Λευκορωσία – Ελλάδα live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λευκορωσία, στο τελευταίο της παιχνίδι στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουνιάλ 2026. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μείνει εκτός από το μεγάλο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού αλλά να θέλει να κλείσει αυτή τη διαδρομή με ακόμη μία νίκη.