Λευκορωσία – Ελλάδα live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λευκορωσία, στο τελευταίο της παιχνίδι στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουνιάλ 2026. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μείνει εκτός από το μεγάλο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού αλλά να θέλει να κλείσει αυτή τη διαδρομή με ακόμη μία νίκη.
Ζαφείρης και Μ'ανταλος πιέζουν ψηλά, ενώ βοηθάει και το Τετέι που γυρίζει πιο πίσω
Στον πάγκο της Λευκορωσίας: Μπέλοβ, Πλοτνίκοβ, Κάλινιν, Μπαρκόβσκι, Σέστιγιουκ, Βαρντανιάν, Κοντσεβόι, Ιβάνοβ, Πίγκας, Μελνιτσένκο.
Οι αναπληρωματικοί για την Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.
Θυμίζουμε πως ο Τετέι βρέθηκε στις κλήσεις λόγω του τραυματισμού του Ιωαννίδη την Κυριακή πριν τη διακοπή
Η ενδεκάδα της Λευκορωσίας: Λαπούνκοφ - Κβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζέμπελν, Μαλάσεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Έμπονγκ, Μάλκεβιτς - Γκρομίκο, Ντεμτσένκο - Λισάκοβιτς
Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος - Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Σιώπης, Ζαφείρης - Τζόλης, Μάνταλος, Μασούρας - Τετέι
Το ματς θα γίνει στο Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρία και πιο συγκεκριμένα στη “ZTE Aréna” και είναι κεκλεισμένων των θυρών
Οι ομάδες είναι αποκλεισμένες από τα τελικά του Μουντιάλ 2026 με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να θέλει τη νίκη όπως και με τη Σκωτία για λόγους γοήτρου αλλά και φυσικά ranking ενόψει επόμενων κληρώσεων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του Λευκορωσία - Ελλάδα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ