Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στον Κώστα Σλούκα μετά το χειρουργείο στο γόνατο

Ταχεία ανάρρωση ευχήθηκε ο Παναθηναϊκός στον αρχηγό του
Ο Κώστας Σλούκας χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο στο γόνατο, λίγο πριν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για πλέι οφ της Euroleague, χάνοντας έτσι τη σειρά με την ισπανική ομάδα.

Έχοντας υποστεί ρήξη μηνίσκου, ο Κώστας Σλούκας χρειάστηκε να κάνει αρθροσκόπηση για να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημά του και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, στέλνοντας μήνυμα στον αρχηγό του.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση των “πρασίνων” ανέφερε τα εξής: “Γίνε καλά σύντομα αρχηγέ. Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4), στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο με την αρωγή του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Διονύση Χίσσα. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας.

Ο Σλούκας εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στη δράση σε 3 εβδομάδες.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
75
71
45
