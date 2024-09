Λίνα Σουλούκου: Στήριξη από την πρώην πρόεδρο της Ρόμα για τις απειλές που δέχεται από τους οπαδούς

Η Λίνα Σουλούκου έχει μπει στο στόχαστρο των οπαδών της Ρόμα για το άσχημο ξεκίνημα των «τζιαλορόσι» στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την CEO του συλλόγου να βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία μετά τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε.

Η Λίνα Σουλούκου αποτελεί κόκκινο πανί για τους οπαδούς της Ρόμα το τελευταίο διάστημα, καθώς οι Tifosi του συλλόγου χρεώνουν στην ίδια την απόλυση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και θρύλος της ομάδας ήταν προπονητής στην Ρόμα από τα μέσα της περασμένης σεζόν, ωστόσο το άσχημο ξεκίνημα των «τζιαλορόσι» στο πρωτάθλημα, είχε ως αποτέλεσμα ο Ιταλός να απομακρυνθεί από το τιμόνι του club.

Η παραπάνω κίνηση είχε ως αποτέλεσμα οι οπαδοί της Ρόμα να εναντιωθούν με την διοίκηση της ομάδας για τις αποφάσεις της, με την Λίνα Σουλούκου να μπαίνει στο στόχαστρο. Μάλιστα έξω από το προπονητικό κέντρο των Ιταλών αναρτήθηκε ένα πανό το οποίο έγραφε «Lina il male di Roma» (σ.σ Λίνα, το κακό της Ρόμα).

Κάπως έτσι αποφασίστηκε το άλλοτε στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρεθεί υπό αστυνομική προστασία για ένα διάστημα, μέχρι τα πνεύματα να ηρεμίσουν.

A banner against CEO Lina #Souloukou appeared outside Trigoria this morning



“DDR sea of ​​Roma…Lina, evil of Roma.”#ASRoma #DeRossi @tempoweb pic.twitter.com/lEYUYc0ZeN