Η Αργεντινή έδωσε τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα, μετά την κατάκτηση του Copa America, ο Λιονέλ Μέσι “μάγεψε” στο “Μουνιμεντάλ”, έγραψε.. ιστορία και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, μιλώντας on camera.

Η Αργεντινή έδωσε νέα “χαρά” στους οπαδούς της, νικώντας την Βολιβία με 3-0 -για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου- με τον Λιονέλ Μέσι να… γράφει ιστορία, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν το τρόπαιο του Copa America, μπροστά στους φίλους της ομάδας, σε μια φιέστα που διοργάνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας. Ό Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνηση τους. Μάλιστα, ο επιθετικός της Παρί έκλαψε on camera, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του.

“Είχα ονειρευτεί αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε, ο τόπος στον οποίο έγινε (Βραζιλία). Τελικά συνέβη μετά από τόση αναμονή. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να πανηγυρίσουμε από εδώ. Η μητέρα και τα αδέρφια μου είναι εδώ. Έχουν υποφέρει αρκετά και σήμερα πανηγυρίζουν. Είμαι πολύ χαρούμενος” είπε ο Αργεντινός με δάκρυα στα μάτια και τη φωνή του να έχει “σπάσει”.

messi is so humble and pure🥺❤️ pic.twitter.com/blciZeZKVD