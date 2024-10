Λιονέλ Μέσι: Η ανάρτηση του Αργεντινού για την «τεσσάρα» της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης

Στο παρελθόν, ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε σε κάποιες μεγάλες νίκες της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”. Ο Αργεντινός ήθελε να σχολιάσει το 4-0 των “μπλαουγκράνα” μέσα στη Μαδρίτη.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν ξεχνά την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα. Ο οκτάκις νικητής της “Χρυσής Μπάλας” και θρύλος των Καταλανών, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, μετά την εμφατική εκτός έδρας νίκη των “μπλαουγκράνα” επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 στο “Μπερναμπέου”.

Σε μία σχετική ανάρτηση στα social media, ο «pulga», σχολίασε χαρακτηριστικά “τί σπουδαία νίκη!!”, προσθέτοντας εικονίδια με χειροκροτήματα.

