Η Λίβερπουλ προκρίθηκε στον τελικό του Champions League, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία… επανάληψη του τελικού του 2018, ο οποίος και είχε βρει νικητές τους “μερένγκες” με σκορ 3-1.

Τα λάθη του Κάριους είχαν “σημαδέψει” εκείνο το ματς για τους “κόκκινους”, οι οποίοι θα ψάξουν πλέον την… εκδίκηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του και ο Μο Σαλάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ναι, είναι ευκαιρία για εκδίκηση. Είμαι ενθουσιασμένος για τον τελικό. Είχα πει και νωρίτερα ότι ήθελα την Ρεάλ στον τελικό.

Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και θα πρέπει να επικεντρωθούμε απόλυτα σ’ εκείνο το ματς. Βέβαια έχουμε και τα παιχνίδια της Premier όπου πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωστόσο, είναι ώρα για την εκδίκησή μας κόντρα στην Ρεάλ».

Salah on his tweet last night. pic.twitter.com/KgCzd3cBEJ