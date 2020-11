Λίβερπουλ: Το εκπληκτικό νέο προπονητικό κέντρο και η “λαμπερή” τροπαιοθήκη (videos)

H Λίβερπουλ άφησε το ιστορικό «Μέλγουντ» και μπήκε στο νεόδμητο προπονητικό κέντρο «AXA Training Centre». Οι εικόνες που βγαίνουν στα social media είναι εκπληκτικές.

Μετά από 70 χρόνια στο «Μέλγουντ», η Λίβερπουλ μετακόμισε στις νέες της προπονητικές εγκαταστάσεις της στο Κίρκμπι.

Το «AXA Training Centre» άνοιξε την Τρίτη (17.11.2020) τις πύλες του για τους «ρεντ» και μας αφήνει με το στόμα ανοικτό.

Το νέο προπονητικό κέντρο παρέχει όλες τις ανέσεις στους παίκτες της Λίβερπουλ και επιτρέπει και τις ακαδημίες της ομάδας να δουλέψουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Παράλληλα, το «παλάτι» της Λίβερπουλ διαθέτει έναν εκπληκτικό Champions Wall, για τα τρόπαια της ομάδας. Τα «ασημικά» της ομάδας στη… βιτρίνα!

