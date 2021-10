Το αρνητικό ξεκίνημα των Λέικερς στη σεζόν (0/2 με ήττες στο Λος Άντζελες) φαίνεται πως έχει φέρει νεύρα στην ομάδα, παρά την μεγάλη εμπειρία των παικτών.

Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα των “λιμνανθρώπων” κόντρα στους Φοίνιξ Σανς και χρειάστηκε η επέμβαση των συμπαικτών τους για να χωριστούν.

Οι δυο παίκτες φαίνεται πως είχαν μία διαφωνία κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ, με τον Ντέιβις να πηγαίνει -εκνευρισμένος- στον καθισμένο Χάουαρντ, τον δεύτερο να σηκώνεται και να υπάρχει σπρώξιμο από τον “Unibrow”.

Στη συνέντευξη Τύπου αργότερα, ο Χάουαρντ θέλησε να… σβήσει τη φωτιά, τονίζοντας πως όλα είναι καλά με τον Ντέιβις και πως τέτοια περιστατικά συμβαίνουν όταν και οι δύο έχουν πάθος για τη νίκη.

“Eίχαμε μία διαφωνία για κάτι που έγινε στο παρκέ. Είχαμε πάθος για τη νίκη και δεν θέλαμε να χάσουμε. Είμαστε ώριμοι άντρες, συμβαίνουν τέτοια πράγματα μερικές φορές. Δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας, είναι αδελφός μου και συμπαίκτης μου ο Ντέιβις και αυτό του είπα, ότι θα πολεμάω πάντα γι αυτόν και θα είμαι εκεί γι αυτόν. Είμαστε καλά και δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε το θέμα”.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO