Λουτσέσκου: «Ακόμα και στην κουζίνα να πάω, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πίεση» – Τι είπε για Ριέκα και Γιώργο Γιακουμάκη

“Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων” ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (20.08.2025) στην Τούμπα, παραμονές της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει πάντα πίεση στο “δικέφαλο του Βορρά”, δήλωσε ότι η Ριέκα είναι μια ποιοτική ομάδα, αναφέρθηκε στην περίοδο προσαρμογής που έχει ο Γιώργος Γιακουμάκης, ενώ απέφυγε να μιλήσει για την επικείμενη πρεμιέρα των Θεσσαλονικέων στη Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο 56χρονος Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ στην αρχή των δηλώσεών του: «Κάθε προπονητής επιθυμεί να πιστεύει πως η ομάδα του θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Οι σχέσεις τους βελτιώνονται καθημερινά. Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές από την Κ19, αλλά και καινούριοι στο ρόστερ. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη νοοτροπία “εργατών”. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πνεύμα και να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο. Η Ριέκα κέρδισε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, θέλουμε να κερδίζουμε. Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Οπουδήποτε και να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Το γήπεδο θα δείξει πώς θα είναι η ομάδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο παιχνιδιού της Ριέκα, που έχει παίκτες που θέλουν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να ελέγξουμε τις καταστάσεις, όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Απόλυτα προσηλωμένοι στις καταστάσεις που θα μπορέσουν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ομάδα».

Σε ερώτηση για την… επήρεια της πρόκρισης επί της Βόλφσμπεργκερ στην ομάδα: «Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, ακόμη και στην κουζίνα να πάω θα υπάρχει πίεση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είμαστε συνηθισμένοι, είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως και η ποιότητα των παικτών. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και γίνονται όλα πιο εύκολα για εμάς. Το καλοκαίρι είναι περίπλοκο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή. Οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που είναι έτοιμες, αυτό κάνει τα πράγματα περίπλοκα. Η αντιπαλότητα των ελληνικών ομάδων είναι στο μέγιστο βαθμό. Οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια. Εμείς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έφεραν βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Πρέπει να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προκριθούμε στο League Stage του Europa League, αυτό θα είναι σημαντικό και για τις εγχώριες διοργανώσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την επερχόμενη πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος δε θέλησε να πει κάτι: «Ετοιμαζόμαστε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι και την Πέμπτη θα είμαι έτοιμος γι’ αυτές τις ερωτήσεις».

Σε ερώτηση για την πλέον πρόσφατη μετεγγραφική προσθήκη της ομάδας, τον Γιώργο Γιακουμάκη, σχολίασε: «Θα είναι μαζί μας. Υπάρχει περίοδο προσαρμογής και για τη φυσική του κατάσταση. Θέλω να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν υπάρχει πίεση, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ετοιμότητα της ομάδας και το αν το αγωνιστικό στιλ της πρωταθλήτριας Κροατίας ταιριάζει καλύτερα στον ΠΑΟΚ: «Βιάζεστε. Έχουμε το αυριανό παιχνίδι πρώτα. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος παιχνιδιού μιας ομάδας, πρέπει να προσαρμοστούμε. Κάποιες φορές, εκμεταλλευόμαστε τα λάθη, άλλες φορές υποφέρουμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κερδίσει ο αντίπαλος είτε με λάθη, είτε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάθε κατάσταση. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας και με αυτό το σκεπτικό θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Αν έχει σωστή νοοτροπία, έχει την πιθανότητα να πετύχεις κάτι».