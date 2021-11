Ο Ραλφ Ράνγκνικ φαίνεται πως είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο αξιόπιστος δημοσιογράφος της «Athletic», Ντέιβιντ Ορνστάιν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε… τα χέρια με τον Ραλφ Ράνγκνικ, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει πως ο Ραλφ Ράνγκινγκ θα παραμείνει στην ομάδα μετά το πέρας της συγκεκριμένης… θητείας, παίρνοντας διοικητική θέση για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Γερμανός κατέχει αυτή τη στιγμή τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Λοκομοτίβ Μόσχας αλλά υπάρχει συμφωνία και με τους Ρώσους ώστε να λύσει το συμβόλαιό του.

Έχει περάσει από το ίδιο πόστο από Λειψία, Σάλτσμπουργκ. Ο Ραλφ Ράνγκινγκ έχει προπονήσει, επίσης, τις Λειψία, Σάλκε, Χοφενχάιμ, Ανόβερο, Στουτγάρδη και αρκετές ακόμη γερμανικές ομάδες.

