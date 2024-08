Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς 4-1 με χατ-τρικ του Χάαλαντ και Σαουθάμπτον – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1 για τη 2η αγωνιστική στην Premier League

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές για τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League. Επικράτησε της Ίπσουιτς με 4-1, σκοράροντας… μαζεμένα τα τρία της γκολ. Χατ-τρικ ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Πρώτο φετινό «τρίποντο» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μάλιστα στην έδρα της Σαυθάμπτον (0-1).

Μέσα σε τέσσερα λεπτά, η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στην Ίπσουιτς, να επικρατήσει εντός έδρας με 4-1 και να κάνει το 2/2 στη φετινή Premier League.

Η Ίπσουιτς κατάφερε να αιφνιδιάσει τη Μάντσεστερ Σίτι, ανοίγοντας το σκορ στο “Έτιχαντ” στο 7′ με τον Σμόντιτς, για να έρθει η εμφατική αντίδραση των “πολιτών”. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα έβαλε το πόδι στο… γκάζι και μέσα σε τρία λεπτά έφτασε στο 3-1, με τα γκολ των Χάαλαντ (12′ πέναλτι, 16′) και Ντε Μπρόινε (14′). Ο Νορβηγός επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 88′ κι έτσι να φτάσει σε χατ-τρικ.

Στο 43′ οι φιλοξενούμενοι “φώναξαν” για πέναλτι. Ο Ντέιβις μπήκε στην περιοχή, δέχτηκε μαρκάρισμα από τον Σαβίνιο, με τον διαιτητή και το VAR να λένε “παίζεται”. Πέναλτι ζήτησε και ο Γκρίνις στο 90+5′, αλλά ο διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα, για “θέατρο”.

