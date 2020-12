Μαραντόνα: Το δικαστήριο απαγόρευσε την αποτέφρωση για τεστ πατρότητας

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα άφησε πίσω του μια μεγάλη περιουσία, την οποία και διεκδικεί πλήθος ανθρώπων, αφού κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβές αριθμό των παιδιών του.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου θεωρείται πιθανό να έχει και πάνω από 10 παιδιά που δεν έχει αναγνωρίσει κι έτσι το δικαστήριο έλαβε την απόφαση να απαγορεύσει μια πιθανή αποτέφρωση της σορού του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής, το σώμα του πρέπει να διατηρηθεί για καιρό, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση και τα τεστ DNA για τα παιδιά του.

