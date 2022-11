Η Μαρία Σάκκαρη έκανε μια τρομερή εμφάνιση κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, νίκησε με άνεση το Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στα ημιτελικά του WTA Finals για δεύτερη σερί χρονιά.

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε με ιδανικό τρόπο και ψυχραιμία την… αντεπίθεση της 24χρονης Λευκορωσίδας στο δεύτερο σετ, επικράτησε με 6-2, 6-4 μέσα σε 97 λεπτά και έγινε η πρώτη παίκτρια που πέρασε στα ημιτελικά του WTA Finals.

Η φορμαρισμένη Ελληνίδα πρωταθλήτρια (νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε έτσι για τρίτη φορά την Σαμπαλένκα, μετά από επτά αγώνες. Να αναφέρουμε ότι η Σάκκαρη δεν έχει χάσει ακόμα σετ στο Group Nancy Richey του τουρνουά.

SEMI-FINAL SAKKARI@mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group!#WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp