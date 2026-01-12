Μαρία Σάκκαρη – Ντάρια Κασάτκινα 0-2: Ήττα στην πρεμιέρα και αποκλεισμός στην Αδελαΐδα για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ και “πάλεψε” για την ανατροπή στο δεύτερο, αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 2-0 σετ [7-6(2), 6-4] από την Ντάρια Κασάτκινα, στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της Αδελαΐδας.

Στο πρώτο της φετινό παιχνίδι στο τουρ, η Μαρία Σάκκαρη μπήκε νευρικά στο ματς και δέχθηκε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, αλλά στη συνέχεια αντέδρασε και με δύο δικά της μπρέικ, βρέθηκε με προβάδισμα στο πρώτο σετ του αγώνα. Η Ντάρια Κασάτκινα “απάντησε” όμως άμεσα, για να ακολουθήσει ένα “θρίλερ” με συνεχόμενα μπρέικ, που έφεραν το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική και ηττήθηκε με 7-2, για να χάσει με 7-6 το πρώτο σετ και να βρεθεί πίσω με 1-0 στο σκορ του αγώνα. Ακολούθησε ένα κακό ξεκίνημα στο δεύτερο σετ, για να προηγηθεί η Ρωσίδα με 3-0, πριν “απαντήσει” η Σάκκαρη, φέρνοντας το ματς στα ίσια, σε 3-3.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε και να προηγηθεί με νέο μπρέικ, αλλά ακολούθησε ένα “μπλακ άουτ”, που επέτρεψε στην Κασάτκινα να “τελειώσει” το ματς με 6-4 στο δεύτερο σετ και 2-0 σετ. Η Σάκκαρη αποκλείστηκε έτσι από την πρεμιέρα του τουρνουά και θα στρέψει το “βλέμμα” της στο Australian Open.