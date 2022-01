Η Μαρία Σάκκαρη έκανε κακό παιχνίδι κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (7-6, 6-3) και τον άδοξο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Australian Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να “κυνηγάει” από την αρχή του αγώνα και δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στη διοργάνωση μετά από “μάχη” μόλις 1 ώρας και 35 λεπτών.

Η Σάκκαρη δέχθηκε μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ της και η Πεγκούλα προηγήθηκε με 3-1 σετ, όμως το Νο8 του κόσμου επέστρεψε και με δικό της μπρέικ ισοφάρισε σε 3-3, για να ακολουθήσει νέο μπρέικ της Αμερικανίδας για το 5-3. Η Ελληνίδα “άντεξε” αρχικά και παρότι βρέθηκε με την “πλάτη στον τοίχο”, με νέο μπρέικ έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί όμως η αντίπαλός της τα έκανε όλα τέλεια, προηγήθηκε με 7-0 και “καθάρισε” το πρώτο σετ, για το 1-0.

