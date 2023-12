Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 90-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, για την 13η αγωνιστική της Euroleague με τον Μάριο Χεζόνια να είναι από τους πρωταγωνιστές των Μαδριλένων στην αναμέτρηση.

Ο Χεζόνια αποθεώθηκε όμως για μία ακόμη φορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, τόσο πριν το τζάμπολ του αγώνα, όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης και παρά την ήττα της ομάδας τους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ίδιος ο Κροάτης φόργουορντ και πρώην παίκτης του “τριφυλλιού” πήγε προς την κερκίδα στο φινάλε και χειροκρότησε με τη σειρά του, ενώ στις δηλώσεις του δεν έκρυψε την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.

.@mariohezonja always good to see you here, file! ☘️💚#paobcaktor – @RMBaloncesto pic.twitter.com/SrJJV8B0VW