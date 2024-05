Ματίας Λεσόρ: Δεν έχετε ιδέα πόσο θα μεθύσω – Μοναδικό σόου στα αποδυτήρια

Ο Ματίας Λεσόρ διέλυσε τη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague και προανήγγειλε ότι θα πιει μέχρι να μεθύσει για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ματίας Λεσόρ ζει μοναδικές στιγμές με την κατάκτηση της έβδομης Euroleague του Παναθηναϊκού, η οποία είναι η πρώτη της καριέρας του.

Ο Γάλλος σέντερ ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και όταν κατάλαβε τι είχε καταφέρει, άνοιξε τα social media και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους του για το πως θα πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ματίας Λεσόρ προανήγγειλε ότι θα πανηγυρίσει έξαλλα, καθώς τόνισε ότι δεν ξέρει κανένας πόσο μεθυσμένος θα γίνει!

Y’all have no idea how drunk I’m about to be 😂😂😂😂😂