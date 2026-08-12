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Αθλητικά

Με ΑΕΚ – ΟΦΗ και Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου συνεχίζεται με αρκετούς Έλληνες αθλητές να μπαίνουν στη μάχη
Ο Ράζβαν Μάριν
Ο Ράζβαν Μάριν κόντρα στον ΟΦΗ/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, αλλά και ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup με την Παρί Σεν Ζερμέν να κοντράρεται με την Άστον Βίλα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου συνεχίζεται με αμείωτο και ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Δισκοβολία Προκριματικός Αναγνωστοπούλου Στίβος

13:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά Στίβος

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Δισκοβολία Προκριματικός Αναγνωστοπούλου Στίβος

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας 2026

20:00 ΣΚΑΪ ΑΕΚ – ΟΦΗ Superbet Super Cup

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας

22:00 Novasports Prime Νάπολι – Άρης Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD – ΜΕGA Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα UEFA Super Cup 2026

22:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τριπλούν Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

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Αθλητικά
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