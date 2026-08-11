Μεντιλίμπαρ μετά το Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: «Πρέπει να ανασυνταχθούν γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα»

Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στην παράταση με 2-1 στην έδρα της Ναϊμέγκεν και αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη, αλλά και στη… συνέχεια της σεζόν.

Στις δηλώσεις του μετά το Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι οι λεπτομέρειες δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να συνεχίσει στο Champions League, αλλά πρέπει πλέον να εστιάσει σε Super League και Europa League.

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Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο ματς για εμάς, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο μέρος σκοράραμε. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση μέχρι τέλους, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ με μία φάση που είχα αμφιβολίες για το αν ήταν οφσάιντ. Μετά δεχτήκαμε δεύτερο γκολ αντιπάλου. Μετά την αποβολή του Φορτούνη δυσκολευτήκαμε, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά ήταν δύσκολο και δεν αντέξαμε.

Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Από πριν γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να προκριθούμε στο Champions League. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε ότι έχουμε και τη League Phase του Europa League. Αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa και θα αναλύσουμε τα δεδομένα.

Ζούμε σε μία εποχή στο ποδόσφαιρο όπου η προετοιμασία δεν εξυπηρετεί κανέναν και δεν βοηθάει καμία ομάδα, γιατί οι παίκτες που συμμετέχουν στη προετοιμασία είναι λίγοι, καθώς άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται χωρίς προετοιμασία. Εχουμε ακόμη ανοικτό το παράθυρο των μεταγραφών, έχουμε ακόμη κάποια παιχνίδια να παίξουμε χωρίς να ξέρουμε το τελικό ρόστερ. Αυτό αφορά όλες τις ομάδες. Είναι για όλες τις ομάδες αυτό βέβαια.

Μείναμε με έναν παίκτη λιγότερο, κάναμε την προσπάθειά μας, δεν τα καταφέραμε, αλλά δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούν γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα».