Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του ιστορικού 4ου χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε στο Μπέρμιγχαμ για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή
Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του ιστορικού 4ου χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
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Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, αφού κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο του άλματος εις μήκος και ανέβηκε ξανά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Μετά τη νέα τρομερή παρουσία του στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου χάρισε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα και άκουσε τον Εθνικό Ύμνο στην απονομή των μεταλλίων.

Ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης της Ελλάδας ανέβηκε για 4η φορά στην καριέρα του στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην Ευρώπη, όντας ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Τεντόγλου

Ο Τεντόγλου έκανε κορυφαίο άλμα τα 8,44 μέτρα, με κόντρα άνεμο.

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