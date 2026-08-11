Νίστρουπ μετά το ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: «Με την επιστροφή των τραυματιών θα είμαστε καλύτεροι»

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948, μετά τη νίκη του με 2-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα των προκριματικών του Conference League, έφερε… ανακούφιση στον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος ευχαρίστησε το ιατρικό τιμ της ομάδας του για τους Λιβάι Γκαρσία και Σίριλ Ντέσερς.

Οι δύο παίκτες κατάφεραν την τελευταία στιγμή να αγωνιστούν στο ματς και ήταν πρωταγωνιστές με τα γκολ τους για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, οδηγώντας τους “πράσινους” στην επόμενη φάση του Conference League. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ στάθηκε έτσι και στους τραυματίες της ομάδας του, δείχνοντας την αισιοδοξία του για το μέλλον της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

“Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μία καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς θα παίζαμε για πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η νίκη, όμως, οφείλεται στη νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Ντέσερς όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Τετέη σε περίπτωση που χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσουμε.

Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα βελτιώνεται και, όπως είπα και χθες στη συνέντευξη Τύπου, θα υπάρξουν νίκες και θα υπάρξουν ήττες. Το σημαντικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπόλοιπων παικτών πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε καλύτερα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την τριάδα στην άμυνα: “Για εμένα δεν είχε να κάνει αποκλειστικά με τον αντίπαλο. Και στην Κοπεγχάγη είχα χρησιμοποιήσει ορισμένες φορές αυτή τη διάταξη. Όταν είδα την ΤΣΣΚΑ στο παιχνίδι της Αθήνας και γνώριζα ότι δεν θα έχω στη διάθεσή μου ούτε τον Τσάπρα ούτε τον Καλάμπρια, έπρεπε να προσαρμοστώ ανάλογα.

Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω μόνο τέσσερις αμυντικούς, γιατί φοβόμουν ότι περίπου στο 60ό λεπτό θα μπορούσε να προκύψει μία δύσκολη κατάσταση για εμάς. Γι’ αυτό αποφάσισα ότι ήταν προτιμότερο να μην πάω με τέσσερις, ειδικά από τη στιγμή που είχα διαθέσιμους τον Ντέσερς και τον Γκαρσία.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι η πρόκριση. Μπορεί να μην παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, όμως ο στόχος μας ήταν να προκριθούμε και τα καταφέραμε. Τώρα κοιτάζουμε τον επόμενο αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός”.