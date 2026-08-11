Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε σε «τροχιά» 10άδας η Ελλάδα

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948 διατήρησε την Ελλάδα με το απόλυτο των 5 ομάδων στην Ευρώπη και τη βαθμολογία της UEFA, αφού η ήττα του Ολυμπιακού με το ίδιο σκορ από τη Ναϊμέγκεν, τον έριξε απλώς από το Champions League στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη “φωτιά” κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά κατάφερε στην παράταση να πάρει την πρόκριση για τα πλέι οφ του Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί πια στη League Phase του Europa League και θα συνεχίσει να προσφέρει βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας συνεχίζει έτσι να βρίσκεται και σε “τροχιά” 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, έχοντας ως στόχο να προσπεράσει την Τσεχία και να κερδίσει μία ομάδα απευθείας στη League Phase του Champions League.

Η βαθμολογία της UEFA