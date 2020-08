Μήνυμα κατά των φυλετικών διακρίσεων από την Ναόμι Οσάκα, που πέρασε στον τελικό του Western &Southern Open. “Black Lives Mater” και από τον Μίλος Ράονιτς.

Η Ναόμι Οσάκα θα αντιμετωπίσει τον Βικτόρια Αζαρένκα στον τελικό του Western and Southern Open, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Νέα Υόρκη.

Παρότι είχε ανακοινώσει πως δεν θα συνέχιζε στο τουρνουά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας εναντίον των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, η αθλήτρια από την Ιαπωνία πείστηκε από τις αρμόδιες αρχές του τένις να λάβει μέρος στους ημιτελικούς, όπου επικράτησε της Ελίζ Μέρτενς με 6-2, 7-6(5) και αύριο (29/08) θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Αζαρένκα.

Η θέση της, ωστόσο, για όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ δεν αλλάζει και το έδειξε με τον δικό της τρόπο. Η Οσάκα μπήκε στο γήπεδο, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, φορώντας μπλουζάκι με το πασίγνωστο μήνυμα «Black Lives Matter».

Ανάλογη κίνηση έκανε και ο Μίλος Ράονιτς, μετά την πρόκριση του επί του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Καναδός στήριξε απόλυτα την απόφαση των διοργανωτών για τη χθεσινή αναβολή των αγώνων και μετά το τέλος του ημιτελικού έγραψε στον φακό της κάμερας “BLM”, δηλαδή Black Lives Matter.

Raonic writes “BLM” on the camera lens following his semifinal win.@MilosRaonic | #CInCyTENNIS | #BlackLivesMatter pic.twitter.com/CjC7uMMgdN