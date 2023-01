Ο Τζιαλούκα Βιάλι πέθανε σε ηλικία 58 ετών και βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα την Ιταλία, της οποίας υπήρξε θρύλος και έδωσε χαρά με τις επιτυχίες με την εθνική ομάδα, όπως σημείωσε και η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι έκανε ανάρτηση για τον Βιάλι στα social media, με μία φωτογραφία με τον Μαντσίνι μετά από αγώνα της Εθνικής Ιταλίας και τον αποθέωσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας: “Δεν θα ξεχάσουμε τα γκολ σας, τα θρυλικά σας ψαλιδάκια, τη χαρά και τη συγκίνηση που δώσατε σε ολόκληρο το έθνος σε εκείνη την αγκαλιά με τον Μαντσίνι μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν θα ξεχάσουμε όμως πάνω από όλα τον άνθρωπο. Στον θεό Τζιανλούκα Βιάλι, τον Βασιλιά των λιονταριών στο γήπεδο και τη ζωή”.

Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita 🙏🏻 pic.twitter.com/NTFeV0PeGJ