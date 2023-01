Η ζωή του Ιταλού πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τζιανλούκα Βιάλι, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και πέθανε σε ηλικία 58 ετών, μοιάζει με παραμύθι. Ένα παραμύθι με όμορφες και μαγικές στιγμές, αλλά με πικρό τέλος.

Ο Τζιανλούκα Βιάλι, το παιδί που ξεκίνησε από την ταπεινή Κρεμόνα και κατέκτησε τον κόσμο έφυγε σήμερα από τη ζωή καθώς ο καρκίνος του έκανε την πιο μεγάλη ντρίμπλα και τον πήρε από τη ζωή.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1964, στην πόλη Κρεμόνα, στη Λομβαρδία της Ιταλίας. Από μικρός τον… χτύπησε ο ιός της μπάλας.

Έπαιξε αρχικά στα τμήματα μίνι της άσημης Πιτσιγκετόνε. Το 1980 μετακόμισε στη μεγάλη ομάδα της πόλης, την Κρεμονέζε. Ο Τζιανλούκα Βιάλι έδειξε από νωρίς από πρόκειται για σπουδαίο ταλέντο.

Το 1984 ήρθε η μεγάλη μεταγραφή στην Σαμπντόρια. Ο Βιάλι έγινε από νωρίς ο μεγάλος ηγέτης της Σαμπ. Πήρε με την ομάδα το πρωτάθλημα Ιταλίας, 3 κύπελλα Ιταλίας και το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.

Μαζί του στην ομάδα ήταν και ο… διόσκουρός του, Ρομπέρτο Μαντσίνι, με τον οποίο έγιναν κολλητοί και έμειναν ως το τέλος του Βιάλι, αδέλφια.

Το 1992 ήρθε η ακόμα πιο μεγάλη μεταγραφή. Το πιο μεγάλο «μπαμ». Ο Τζιανλούκα Βιάλι πήρε μεταγραφή στην ομάδα θρύλο του ιταλικού ποδοσφαίρου, την Γιουβέντους. Κατέκτησε με την «Γηραιά Κυρία», άλλο ένα πρωτάθλημα, ένα ακόμα κύπελλο Ιταλίας, ένα Super Cup Ιταλίας, το Κύπελλο UEFA και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η κατάκτηση του Champions League.

Το 1996 έφυγε από την Ιταλία και πήγε στην Αγγλία, καθώς τον απέκτησε η Τσέλσι. Ο Ιταλός επιθετικός έγινε παίκτης – προπονητής της ομάδας την επόμενη σεζόν (1997). Με την Τσέλσι πήρε το Κύπελλο Αγγλίας, το Λιγκ Καπ, το Κύπελλο Κυπελλούχων και το ευρωπαϊκό Super Cup.

Ο Βιάλι είναι μέλος μιας κλειστής ελίτ. Είναι ένας από τους μόλις δέκα ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει και τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις (Πρωταθλητριών, Κυπελλούχων, UEFA), και ο μόνος επιθετικός που το έχει πετύχει αυτό!

Αποτελεί επίσης το μόνο παίκτη που έχει και μετάλλια νικητή αλλά και μετάλλια φιναλίστ και από τα 3 ευρωπαϊκά Κύπελλα!

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα, σκόραρε 259 γκολ σε συλλογικό επίπεδο, 16 γκολ με την εθνική ομάδα σε 59 ματς, και 11 γκολ με την εθνική Νέων της Ιταλίας. Σκόραρε συνολικά 286 τέρματα σε περισσότερες από 500 εμφανίσεις.

Από το 1983 έως το 1986 έπαιζε στην Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας. Ενδιάμεσα το 1985 έπαιξε για πρώτη φορά στη… μεγάλη Εθνική Ιταλίας και συνέχισε να φοράει τη φανέλα της Σκουάντρα Ατζούρα ως το 1992.Έπαιξε με την Ιταλία στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1986 και του 1990 (πήρε την 3η θέση με την ομάδα). Έπαιξε και στο Euro του 1988, φτάνοντας στους ημιτελικούς.

Τη σεζόν 1998-99 μυήθηκε στην προπονητική και έγινε παίκτης – προπονητής της Τσέλσι. Τη σεζόν 1999-00 έγινε πρώτος προπονητής της ομάδας, αλλά δεν έκανε τίποτα και αποχώρησε από τους Λονδρέζους. Έκλεισε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής στην αγγλική Γουόντφορντ (2001-02).

Πέρασε και από τη θέση του βοηθού προπονητή της Εθνικής Ιταλίας. Στο Euro 2021 ήταν βοηθός του… αδελφού του, Ρομπέρτο Μαντσίνι και μάλιστα όταν η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο όλοι τον αποθέωσαν και εκείνος ξέσπασε σε κλάματα.

