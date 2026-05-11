Μπόλντγουιν: «Ο Ολυμπιακός η μεγαλύτερη απειλή – Αν βρούμε τον Παναθηναϊκό, θέλω να ακούσω βρισιές από τον κόσμο του»

Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε το εμπόδιο της Ζάλγκιρις Κάουνας σε game 4 στα πλέι οφ της Euroleague και “σφράγισε” την πρόκρισή της στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Ο Γουέιντ Μπόλντογουιν ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν παραχώρησε συνέντευξη στο Basketnews και στάθηκε στον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντάς τον ως τη μεγαλύτερη απειλή. Παράλληλα, ο ηγέτης της Φενέρμπαχτσε αναφέρθηκε και σε ένα πιθανό συναπάντημα με τον Παναθηναϊκό (σ.σ. μπορεί να γίνει μόνο στον τελικό του Final 4, εάν το “τριφύλλι” αποκλείσει τη Βαλένθια σε game 5) και στην υποδοχή που περιμένει από τους οπαδούς των “πρασίνων”, τονίζοντας πως θα είναι το πιο αξέχαστο ματς της καριέρας του!

Θυμίζουμε ότι ο Μπόλντγουιν είχε πετύχει το νικητήριο καλάθι στον αγώνα της regular season ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε. Ακολούθως, επικράτησε ένταση στο “T-Cernter” όταν πανηγύρισε στο κέντρο του γηπέδου, με τη συμπεριφορά του να εξοργίζει παίκτες και οπαδούς στο “τριφύλλι”.

«Ένας από τους στόχους μου ήταν να ξανά γίνω παίκτης επιπέδου All-EuroLeague. Κατάφερα να το πετύχω αυτήν τη σεζόν, μπαίνοντας στη δεύτερη ομάδα. Και μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στην ομάδα μας. Αν κοιτάξεις τα βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, θα δεις ότι οι παίκτες των τεσσάρων πρώτων ομάδων είχαν πραγματικά την τύχη να συμπεριληφθούν σε αυτές τις ομάδες.

Είναι λοιπόν το σωστό να ανταποδώσω κάτι στα παιδιά της ομάδας, ένα μικρό δωράκι ή κάτι τέτοιο, αλλά και να τους δώσω λίγη επιπλέον ώθηση εν όψει των playoffs. Δεν έχει να κάνει με ηγεσία. Είναι απλά, ξέρεις, το να φέρνεις τους ανθρώπους κοντά, όπου και αν βρίσκονται. Είναι απλώς μια χειρονομία για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να πετύχω έναν προσωπικό μου στόχο και να βοηθήσω την ομάδα. Θεώρησα ότι ήταν ένα ωραίο δώρο για όλους, και τώρα προχωράμε μπροστά.

Νομίζω ότι η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μένα είναι ότι είμαι απλά ένας σκληρός παίκτης, και σίγουρα μεταφέρω αυτήν τη στάση στο γήπεδο. Προσπαθώ να το δείξω αυτό στους αντιπάλους, αλλά αυτοί οι τύποι ξέρουν ποιος είμαι στα αποδυτήρια -ένας πραγματικός χαζούλης, ένας τύπος που νοιάζεται πραγματικά για τους συμπαίκτες του.

Ποτέ δεν είχα συμπαίκτες που να μου έλεγαν ότι δεν με συμπαθούσαν ιδιαίτερα, εκτός από τον πρώτο χρόνο που έπαιζα εδώ (σ.σ. εννοεί τα σχόλια του Μπράντον Πολ από την εποχή που έπαιζαν μαζί στον Ολυμπιακό). Λοιπόν, ξέρεις, θα συνεχίσουμε να έχουμε καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, και αυτό είναι σημαντικό. Και ένα είναι σίγουρο: ο Σάρας δεν θα φέρει κανέναν μα@@κα να παίξει στην ομάδα του, ξέρεις. Τα αποδυτήριά μας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι έτσι από τότε που ήρθα στη Φενερμπαχτσέ, και μάλλον θα παραμείνουν έτσι για πάντα», είπε αρχικά και συνέχισε για το αν πιστεύει ότι άξιζε να βρίσκεται στην All-EuroLeague First Team φέτος: «Ναι εννοείται. Νομίζω ότι έχω αλλεργία στην All-EuroLeague First Team.

Την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά μου στη Μακάμπι, πιστεύω ότι μου άξιζε μια θέση στην πρώτη ομάδα, και νομίζω ότι φέτος, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το απέδειξα.

Όμως, περάσαμε έναν δύσκολο Μάρτιο, και φέτος αυτή ήταν η τάση για τις ομάδες που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Είχαμε εξασφαλίσει τη δεύτερη και την πρώτη θέση για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, και όταν η Βαλένθια ανέβηκε στη δεύτερη θέση, η κατάσταση έγινε λίγο περίπλοκη για μένα. Έτσι, ένας στόχος μου είναι φυσικά να φτάσω στην All-EuroLeague First Team. Θα προσπαθήσουμε ξανά του χρόνου».

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη απειλή στο Final Four: «Ο Ολυμπιακός προφανώς. Είναι ο επόμενος αντίπαλός μας. Βρίσκονται σε τροχιά για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Είναι η ομάδα του Ολυμπιακού των τελευταίων 5 ετών, που έχει φτάσει στο Final Four, οπότε θα είναι σημαντικό να τους κοντράρουμε.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολύ καλό ρυθμό. Η αυτοπεποίθησή τους είναι στα ύψη μετά την απόλυτη κυριαρχία τους επί της Μονακό. Οπότε, θα δούμε», ενώ για την υποδοχή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού αν βρεθούν οι δύο ομάδες στον τελικό μετά το buzzer-beater που πέτυχε στην κανονική περίοδο, σχολίασε:

«Πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό ξέρεις. Αν αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, θα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, πιθανώς το πιο αξέχαστο της καριέρας μου.

Περιμένω να ακούσω βρισιές και φωνές από τη στιγμή που θα μπω στο γήπεδο, και αυτό ακριβώς είναι που θέλω από αυτούς».