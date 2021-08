Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται μία… ανάσα από την μετεγγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν και οι Γάλλοι ετοιμάζουν ήδη μεγάλο show για την υποδοχή του θαυματουργού Αργεντινού στην ομάδα.

Στην ενοικίαση του Πύργου του Άιφελ θέλει να προχωρήσει η Παρί Σεν Ζερμέν -όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα- για την παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι, όπως είχε πράξει άλλωστε και το 2017 με τον Νέιμαρ. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με οσα ανέφερε νωρίτερα σήμερα (7/8) το «RMC» οι Παριζιάνοι έπεισαν τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στο οικονομικό σκέλος του deal.

According to reports, the Eiffel Tower has been booked by PSG for 10th of August.



The last time they booked the Eiffel Tower was to announce Neymar back in 2017.



Lionel Messi, confirmed? 👀 pic.twitter.com/QDmtZm9Ocp