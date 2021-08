Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει θλίψη και οργή στους οπαδούς της ομάδας, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται έτοιμη να δώσει τα.. ρέστα της για να τον κάνει «πολίτη».

H «βόμβα» που έσκασε χθες (5/8) το βράδυ με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Λιονέλ Μέσι μετά από 17 χρόνια θα κάνει καιρό να κατακάτσει, ενώ ήδη έχει δημιουργήσει ντόμινο αντιδράσεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Ζοάν Λαπόρτα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (6/8) έριξε την ευθύνη εν πολλοίς στην La Liga, αν και τόνισε πως κανείς και τίποτα δεν είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα, ούτε καν ο Μέσι.

Οι οπαδοί της ομάδας πάντως νιώθουν θλίψη και οργή για αυτή την εξέλιξη με αρκετούς εξ’ αυτών να συγκεντρώνονται έξω από το «Καμπ Νου» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Άλλους να ξεσπούν σε κλάματα έξω από το γήπεδο, ενώ δεν έλειψαν και οι αποδόσεις ευθυνών με κάποιους να τα βάζουν με τον Ντουάν Γκριεζμάν, κατηγορώντας τον ότι αυτό έδιωξε τον Μέσι, τη στιγμή που η προπόνηση της ομάδας έγινε σε… παγωμένο κλίμα και ο ίδιο ο Αργεντινός δεν έχει πάρει ακόμα θέση, με πηγές από το περιβάλλον του να αναφέρουν πως είναι σοκαρισμένος.

🚨 [Cuatro] | Antoine Griezmann was booed by Barça fans upon his arrival for training today: “Messi left and it is your fault!” 📹 @DavidIbanez5 pic.twitter.com/727XEOXjeJ

Την ίδια στιγμή δίνουν και παίρνουν οι φήμες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Αργεντινού, με το «Le10Sport» να αναφέρει πως η μόνη ομάδα που έχει καταθέσει πρόταση στον Λίο είναι η Μάντσεστερ Σίτι. Ο Σεΐχης Μανσούρ, που μόλις χθες (5/8) ξόδεψε 118 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις φέρεται αποφασισμένος για το μεγάλο «μπαμ» και φημολογείται πως έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Αργεντινό σταρ, με τον τρίτο χρόνο μάλιστα να δίνει τη δυνατότητα μετακόμισης στο MLS και συγκεκριμένα την ομάδα της Νιου Γιορκ Σίτι, με την οποία έχουν συνεργασία οι «πολίτες».

Από εκεί και πέρα υπάρχει και η Παρί Σεν Ζερμέν στο… κάδρο, με τον Λαπόρτα να ερωτάται ευθέως από δημοσιογράφους στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, αλλά να απαντά πως δεν γνωρίζει αν ο Μέσι θα καταλήξει εκεί. Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο πάντως, ισχυρίστηκε πως ο Νέιμαρ πιέζει τους διοικούντες των Παριζιάνων να προχωρήσουν στην απόκτηση του Αργεντινού με κάθε κόστος.

Paris Saint-Germain are now “progressing” in direct negotiations to sign Leo Messi. Talks ongoing to find the right ‘structure’, PSG are pushing since yesterday and now feeling confident. 🔵🔴🇫🇷 #Messi



Manchester City are still quiet. PSG (and Neymar…) working for Messi. #PSG pic.twitter.com/DsdI6knxs7