Μιλγουόκι Μπακς: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Κρις Μίντλετον

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και “μετράνε” πλέον πέντε σερί νίκες, αλλά φαίνεται ότι θα εμφανιστούν ενισχυμένοι μετά την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, αφού αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και ο Κρις Μίντλετον.

Μετά από δύο εγχειρίσεις στους αστραγάλους του, ο Κρις Μίντλετον δεν έχει κάνει ακόμη ντεμπούτο στη σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά πλέον έχει αρχίσει η… αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN, ο Αμερικανός φόργουoρντ και… διόσκουρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα “ελάφια”, έχει ξεκινήσει προπονήσεις πέντε εναντίον πέντε και είναι πιθανό να αγωνιστεί σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Khris Middleton did 5 on 5 and is expected to be back some time after thanks giving😭😭😭🔥🔥🔥



WERE GETTING CLOSE

