Οι Μιλγουόκι Μπακς απέτυχαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα play off του NBA και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανακοινώνει την απόφασή του να παραμένει στην ομάδα, “φούντωσαν” ήδη οι φήμες για μια μετεγγραφή σούπερ σταρ στο πλευρό του.

Με τον Μπλέντσο να είναι τραγικός και φέτος στην postseason, το μέλλον του στο Μιλγουόκι θεωρείται το λιγότερο αμφίβολο, με τους Μπακς να ψάχνουν πιθανότατα για μία ανταλλαγή, που θα τους επιτρέψει να βάλουν κι έναν τρίτο all star στην ομάδα, δίπλα σε Αντετοκούνμπο και Μίντλετον.

“Απασφάλισε” ο Αντετοκούνμπο: “Μένω στο Μιλγουόκι και θα περάσω μέσα από τοίχο”

Στο προσκήνιο λοιπόν, βρίσκεται το όνομα του Κρις Πολ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο 35χρονος γκαρντ έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με 17,6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ ανά αγώνα, όντας ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του και στα play off.

Σταματάει το μπάσκετ παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς μετά τον αποκλεισμό (pic)

Παρά την προχωρημένη ηλικία του όμως, το συμβόλαιό του παραμένει τεράστιο κι έτσι οι Μπακς θα πρέπει να δώσουν πιθανότατα τρεις παίκτες (Μπλέντσο, Λόπεζ κι έναν ακόμη τύπου Ιλιασόβα) για να δημιουργήσουν τη δική τους “Big3” ενόψει της νέας σεζόν.

There are rival teams that believe Milwaukee will explore trading for Chris Paul — complicated as that would be financially — if Oklahoma City indeed makes CP3 available via trade. One more thing to track as the Bucks enter perhaps the most crucial offseason in team history … — Marc Stein (@TheSteinLine) September 9, 2020

Why the Bucks need to trade for Chris Paul. https://t.co/sNMSa5fila pic.twitter.com/RmlR3KSzDL — Complex Sports (@ComplexSports) September 9, 2020

Excuse me while I go spend the next 2 hours on the Trade Machine trying to make a Chris Paul to Milwaukee deal work. September 9, 2020