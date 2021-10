Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν τα μέτρα για τον κορονοϊό στο ξεκίνημα της σεζόν στο NBA και σε αυτά αναφέρεται η υποχρεωτικότητα για εμβολιασμό ή αρνητικό τεστ, μόνο σε λίγες θέσεις μέσα στο γήπεδο.

Η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέρει ότι θα είναι απαραίτητο το αποδεικτικό μόνο στις θέσεις κοντά στον αγωνιστικό χώρο και στα 4,5 μέτρα (15 feet) από το παρκέ.

Ως εκ τούτου, όλοι οι υπόλοιποι οπαδοί θα μπορούν να βλέπουν τους αγώνες των πρωταθλητών του NBA, Μιλγουόκι Μπακς, είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι, αφού δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε έλεγχος.

Release from the @Bucks: Milwaukee Bucks to require fans seated within 15 feet of court to show proof of COVID-19 vaccine or negative COVID-19 test upon entry to Fiserv Forum pic.twitter.com/vrUS4Vv9HW