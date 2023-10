Ξαφνική αλλαγή στο προπονητικό τιμ των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Τέρι Στοτς να αποχωρεί από την ομάδα, λίγους μόνο μήνες μετά την πρόσληψή του από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Τέρι Στοτς ήταν επί χρόνια πρώτος προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς και είχε αναλάβει το ρόλο του πρώτου βοηθού του Έντριεν Γκρίφιν στους Μιλγουόκι Μπακς. Η παλαιότερη συνεργασία του μάλιστα με τον Ντέμιεν Λίλαρντ θεωρήθηκε ατού για την ομάδα, μετά την απόκτηση του Αμερικανού σούπερ σταρ.

Ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN όμως, έριξε… βόμβα για αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος είχε αναλάβει το επιθετικό “κομμάτι” στα “ελάφια” και είχε αποθεωθεί από αρκετούς παίκτες της ομάδας, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ακόμη πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι του τέλους στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Terry Stotts has stepped down as an assistant coach with the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. Stotts returned to coaching after two years away to join Adrian Griffin’s new staff but has decided that he won’t continue in that role.