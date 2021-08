Ο Πι Τζέι Τάκερ κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA με τους Μπακς κι αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο Μαϊάμι και τους Χιτ.

Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο συμφώνησε για τα επόμενα δύο χρόνια με τους Χιτ αντί του ποσού των 15 εκ. δολαρίων.

Αντίθετα, κάτοικος Μιλγουόκι θα παραμείνει για ακόμα δύο χρόνια ο Μπόμπι Πόρτις. Ο ψηλός των Ελαφιών είπε «όχι» σε Μάβερικς και Χιτ κι υπέγραψε στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αντί του ποσού των 9.000.000 δολαρίων. Πέρυσι με τους Μπακς είχε 11.4 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσο όρο.

