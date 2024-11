Μήνυμα Φουρνιέ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Παρτιζάν: Ήταν σκληρό, αλλά προχωράμε

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Εβάν Φουρνιέ μία μέρα μετά την του Ολυμπιακού από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στην καυτή έδρα της Παρτιζάν στο τέταρτο δεκάλεπτο και δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη ξέφρενη πορεία του στην Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν “παρών” σε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι, μετρώντας ε 16 πόντους (3/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ και μία μέρα μετά το παιχνίδι έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media ενόψει της συνέχειας.

Tough and frustrating loss for us last night but we move! ❤️🤍

Stark Arena and Grobari didn’t disappoint.

See you all in Monaco