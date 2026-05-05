Ο απολογισμός του Χέιζ-Ντέιβις από το ταξίδι στην Ιορδανία: Τα 38.121 βήματα και τα 438 διαστρέμματα αστραγάλου που αποφεύχθηκαν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τον απολογισμό του ταξιδιού του στην Ιορδανία.

Μετά το νικητήριο buzzer-beater του στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρήκε την ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα ταξίδι αστραπή, αυτή τη φορά στην Ιορδανία.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού θέλησε, μάλιστα, να κάνει κι έναν μίνι απολογισμό μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του, αναφέροντυας ότι έκανε 8.121 βήματα (περισσότερα από το ταξίδι του στην Ινδία) και είδε ένα ακόμη θαύμα του κόσμου.

38,121 steps

438 ankle sprains avoided

97 times asked “why can you read Arabic?”

9 hours of driving

6 pieces of Tamriyeh

1 new watch

1 New Wonder of the World



Cost: I’d rather not look, but I’m happy pic.twitter.com/VA7DOCWmPx — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 4, 2026

Η ανάρτηση του:

38.121 βήματα

438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν

97 φορές ρωτήθηκα “γιατί μπορείς και διαβάζεις αραβικά”

9 ώρες οδήγηση

6 κομμάτια ταμρίγιε

1 νέο ρολόι

1 νέο θαύμα του Κόσμου