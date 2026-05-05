Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: Σφραγίζεται το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League

Η Άρσεναλ υποδέχεται απόψε (5/5/2026, 22:00, live από το NewsIt.gr) την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο, στη ρεβάνς του 1-1 για τα ημιτελικά του Champions League.

Η Άρσεναλ μοιάζει να είναι το φαβορί για να γίνει η πρώτη ομάδα που σφραγίσει το εισιτήριο για τον φετινό τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, ωστόσο ποιος μπορεί να ξεγράψει την σκληροτράχηλη Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πέναλτι του Βίκτορ Γκιόκερες στο πρώτο ημίχρονο…ισοφαρίστηκε από τον Χουλιάν Άλβαρες. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έδειξε μεγαλύτερη επιθετική απειλή στο Metropolitano, υπογραμμίζοντας την ισχύ της Ατλέτικο στην πιο παραγωγική σεζόν σκοραρίσματος του Champions League μέχρι σήμερα- με 35 γκολ, ένα ρεκόρ συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων δέκα από τον Άλβαρες.

Η Άρσεναλ παραμένει η μόνη αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση (10 νίκες, 3 ισοπαλίες) και διαθέτει την πιο σκληρή άμυνα, διατηρώντας οκτώ ανέπαφες εστίες και δεχόμενη μόλις έξι γκολ, ωστόσο η Ατλέτικο δεν έχει μείνει «άσφαιρη» σε 37 αγώνες της UEFA.

Η νίκη της Άρσεναλ με 4-0 εναντίον της ομάδας της La Liga εντός έδρας στη league phase – όταν ο Γκιόκερες σκόραρε δύο φορές – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του Μίκελ Αρτέτα, ενώ το πρόσφατο ρεκόρ της Ατλέτικο εναντίον αγγλικών αντιπάλων προσφέρει περαιτέρω ενθάρρυνση, με μόνο δύο νίκες στις τελευταίες 13 συναντήσεις της UEFA (3 ισοπαλίες, 8 ήττες). Ωστόσο, όταν οι ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά σε δύο αγώνες, στα ημιτελικά του Europa League της σεζόν 2017/18, κέρδισε η Ατλέτικο.

Και οι δύο ομάδες κυνηγούν το πρώτο τους ευρωπαϊκό στέμμα, αλλά πρώτα η Άρσεναλ στοχεύει να φτάσει σε έναν πρώτο τελικό από το 2005/06 και η Ατλέτικο αναζητά μια ακόμη ευκαιρία να χαράξει το όνομά της στο τρόπαιο μετά τις σχεδόν απρόσμενες αναμετρήσεις της σεζόν 2013/14 και 2015/16.