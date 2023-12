Ο Παναθηναϊκός έκανε “επική” ανατροπή στην έδρα της Μονακό για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να οδηγεί την αντεπίθεση των “πρασίνων” και τον Μάριους Γκριγκόνις να πετυχαίνει τρίποντο νίκης για το 91-90 στη λήξη της αναμέτρησης.

Παρά το καλό του ξεκίνημα στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 16 πόντους διαφορά από τη Μονακό, αλλά ο Κέντρικ Ναν αρνήθηκε να χάσει στο φινάλε και με ένα προσωπικό σόου στο τέταρτο δεκάλεπτο, έκανε μόνος του ντέρμπι το ματς. Ο Κώστας Σλούκας έβαλε επίσης ένα μεγάλο τρίποντο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις αυτός που με ένα buzzer beater τρίποντο, χάρισε τη νίκη στους “πράσινους” στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός επανήλθε έτσι σε θετικό ρεκόρ στην κατάταξη, έχοντας πλέον 8 νίκες και 7 ήττες σε 15 αγώνες, όπως και η Μονεγάσκοι, μετά το διπλό του “τριφυλλιού” στην έδρα τους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι, με τον Γκριγκόνις να είναι πρωταγωνιστής σε άμυνα και επίθεση. Ο Λιθουανός επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και μπήκε… φουριόζος στο ματς με 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ ο Σλούκας πρόσθεσε ακόμη 6 και οι “πράσινοι” βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με +8, πριν το 22-19 υπέρ τους στο 10′.

Η Μονακό αντέδρασε στο τέλος της πρώτης περιόδου και άρχισε να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό στη συνέχεια. Με τον Χολ να “κυριαρχεί” στη ρακέτα και τον Λεσόρ να φθάνει τα 3 φάουλ, οι Μονεγάσκοι κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, αλλά και να πάρουν σημαντικό προβάδισμα με 47-39 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός μπήκε “παγωμένος” στην επίθεση και πέτυχε μόλις 3 πόντους στα πρώτα τέσσερα λεπτά, με τη Μονακό να φθάνει ακόμη και στο +16 στο ματς. Ο Βιλντόσα με συνεχόμενα τρίποντα “ξεκόλλησε” όμως τους “πράσινους” που μείωσαν τη διαφορά ακόμη και στο -6, αλλά με τις… λεπτομέρειες υπέρ των Μονεγάσκων, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 67-56 υπέρ τους.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός βρήκε σκορ από πολλούς παίκτες, αλλά προσέφερε πολλά εύκολα καλάθια στη Μονακό στην άμυνα. Ο Ναν όμως ήταν ασταμάτητος και με 13 δικούς του προσωπικούς πόντους, έφερε τους “πράσινους” σε θέση να διεκδικήσουν τη νίκη στο ματς. Η Μονακό βρήκε επίσης μεγάλα σουτ στο τέλος, αλλά ο Σλούκας με δικό του τρίποντο “κράτησε” την ομάδα του Αταμάν. Με το σκορ στο 88-88, ο Οκόμπο πέτυχε καλάθι και φάουλ στην τελευταία επίθεση των Μονεγάσκων, με 2,5” δευτερόλεπτα για τη λήξη, αλλά προσπάθησε να αστοχήσει στη βολή και την έστειλε μόνο στο ταμπλό, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να έχει ευκαιρία για σουτ νίκη. Όπως και έγινε, με τον Μήτογλου να προλαβαίνει να δώσει την ασίστ στον Γκριγκόνις κι αυτός να σκοράρει για τρεις στη λήξη του χρόνου, για το τελικό 91-90 που χάρισε τη νίκη στο “τριφύλλι”.

