Ο πάλαι ποτέ «αυτοκράτορας» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Αντριάνο, διαμένει πλέον σε προεδρική σουίτα υπερπολυτελούς ξενοδοχείου του Ρίο ντε Τζανέιρο με ΜΜΕ της χώρας να αποκαλύπτουν ότι διατηρεί σχέσεις και με δύο πρώην συντρόφους του ταυτόχρονα, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει η μία την άλλη.

Ο Αντριάνο που όλα έδειχναν κάποτε πως θα κατακτούσε τον κόσμο του ποδοσφαίρου συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον των media στα 39 του χρόνια, αλλά μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους δεν γίνεται πλέον αυτό. Ο πρώην άσος της Ίντερ και της εθνικής Βραζιλίας, μετά το τέλος της καριέρας τους σε πρώιμη ηλικία, έκανε μία «τρελή» πορεία εκτός γηπέδων που περιλάμβανε σχέσεις με συμμορίες στις φαβέλες του Ρίο, ναρκωτικά, συνοδούς πολυτελείας και μπόλικο αλκοόλ.

Σήμερα στα 39 του χρόνια έχει πουλήσει πλέον την έπαυλή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο έναντι του ποσού των 1,35 εκατ. ευρώ και διαμένει μόνιμα στην προεδρική σουίτα του «Grand Hayatt» το οποίο βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Μπάρα ντε Τιζούκα και κάθε διανυκτέρευση εκεί κοστίζει 400 ευρώ.

Ex-Brazil & Inter Adriano flogs £1.2m mansion and checks into luxury £10k-a-month presidential suite of luxury hotel Grand Hyatt taking just his trophies



Adriano pictured with Brazilian legend Ronaldinho



He scored 27 in his 48 int’l caps, last playing for his country in 2010. pic.twitter.com/FMlTlYUCC4