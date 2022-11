Στη… σέντρα νέες αποκαλύψεις κακομεταχείρισης εργαζόμενων στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, είδαν το φως της δημοσιότητας. Περισσότεροι από 230 εργάτες από την Ινδία και τις Φιλιππίνες, έμειναν για έξι ώρες χωρίς φαγητό και νερό πριν από την τελετή έναρξης του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, 232 εργαζόμενοι στο catering που προσλήφθηκαν για τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2022 που άρχισε στο Κατάρ με τον αγώνα των διοργανωτών κόντρα στο Εκουαδόρ, αφέθηκαν έξω από το λαμπερό στάδιο «Al Bayt» των 650 εκατομμυρίων λιρών στη Ντόχα, για έξι ώρες χωρίς νερό και φαγητό!

Αρκετοί από τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ως ταμίες από την εταιρεία catering «Qatar Star Services», καταγγέλλουν κακομεταχείριση και άθλιες συνθήκες εργασίας.

Μία μεγάλη ομάδα 232 ανδρών και γυναικών, αφέθηκαν όλες αυτές τις ώρες έξω από το στάδιο – παλάτι της πρεμιέρας του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, νηστικοί και διψασμένοι.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει συμβόλαιο 30 ημερών με την «Qatar Star Services» για όσο διαρκεί το Μουντιάλ 2022, με την εταιρεία να απαιτεί να εργάζονται καθημερινά. Επιπλέον του μισθού, τούς παρέχεται διαμονή, αλλά μόλις ένα (!) γεύμα την ημέρα.

«Είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί και περιμένουμε τον προϊστάμενο. Δεν έχουμε φαγητό ή νερό…», είπαν και οι δείκτες των ρολογιών έδειξαν 4 το απόγευμα, χωρίς να έχουν λάβει καμία φροντίδα από κανέναν από τους υπευθύνους.

Το δημοσίευμα της Daily Mail Online για τους «αφανείς» ήρωες της διοργάνωσης:

