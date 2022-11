Οι αντιδράσεις για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ δεν έχουν σταματήσει ούτε με το ξεκίνημα της διοργάνωσης και η FIFA φαίνεται ότι “παλεύει” να αποτρέψει κάποιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν λοιπόν τα βρετανικά ΜΜΕ, η FIFA απαγόρευσε στον αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, να φορέσει περιβραχιόνιο με τα χρώματα τς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Κέιν ήθελε μέσα σε μία απόλυτα συντηρητική χώρα, να στείλει το δικό του μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας, φορώντας ένα περιβραχιόνιο που συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια και στην Premier League. Το γεγονός φαίνεται όμως ότι έφθασε και στα… αυτιά της παγκόσμιας ομοσπονδίας, η οποία και έσπευσε να ενημερώσει την FA για τη σχετική απαγόρευση. Στο Μουντιάλ 2022 απαγορεύεται άλλωστε μέχρι και η κατανάλωση μπίρας μέσα στα γήπεδα.

The Football Association has been told by Fifa its regulations do not allow for Harry Kane to wear the “OneLove” armband designed to express solidarity with marginalised people, including the criminalised gay community, at the Qatar World Cup finalshttps://t.co/DenBy0XYZW pic.twitter.com/Q9n4JCYlD9