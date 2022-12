Η Κροατία, μία χώρα με περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 1998, έχει μετατραπεί πλέον σε “θρύλο” των Μουντιάλ.

Μετά τη νίκη με 2-1 επί του Μαρόκου και την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Μουντιάλ 2022, η Κροατία έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού έχει πλέον τρία μετάλλια σε 6 συμμετοχές.

Οι Κροάτες αυτονομήθηκαν από την Γιουγκοσλαβία τον Ιούνιο του 1991 και εφτά χρόνια αργότερα έδωσαν για πρώτη φορά το “παρών” ως Εθνική Κροατίας, στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Η πρώτη τους εμφάνιση ήταν μάλιστα εντυπωσιακή, αφού με μία τρομερή ομάδα με Σούκερ, Ασάνοβιτς, Μπόμπαν, Προσινέτσκι και άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, έφθασε μέχρι την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Ακολούθησαν τρεις αποκλεισμοί από τη φάση των ομίλων (και ένας στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2010), για να επιστρέψει η Κροατία ως μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας έκανε την απόλυτη έκπληξη και έφθασε μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου “λύγισε” από τη Γαλλία, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Κατάρ, ήταν ξανά εντυπωσιακή.

Αποκλείοντας το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, τη Βραζιλία, έχασε μόνο από την Αργεντινή του Μέσι και κατέλαβε για δεύτερη φορά, την τρίτη θέση. Έφθασε έτσι τα τρία μετάλλια σε έξι διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η Κροατία των μόλις 4 εκατομμυρίων, ανήκει στην ελίτ του κόσμου.

Three podium finishes for tiny Croatia 🇭🇷 at the Word Cup is MASSIVE👏 1998 🥉 2018 🥈 2022 🥉 pic.twitter.com/mtYvKZjMfY

37-year-old Luka Modric led Croatia to a third place finish at the World Cup playing 656 out of a possible 690 minutes.



Croatia has three top-3 finishes since making their World Cup debut in 1998.



Remarkable for a country with a population of around 4 million.



👏🇭🇷 pic.twitter.com/t38AfxnUCr