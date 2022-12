Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν θα δώσει το “παρών” στο τελικό του Μουντιάλ 2022, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, παρότι φέρεται να προσκλήθηκε και από τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία έφθασε άνετα μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ 2022 και θα διεκδικήσει για δεύτερη σερί φορά το τρόπαιο, παρά το γεγονός ότι ο πιο φορμαρισμένος Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Καρίμ Μπενζεμά, έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται όμως ότι είναι ενοχλημένος από το γεγονός, αφού θεωρούσε ότι θα μπορούσε να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη διοργάνωση κι έτσι εμφανίζεται “ψυχραμένος” με την εθνική ομάδα. Σύμφωνα με το ESPN λοιπόν, είπε “όχι” και σε πρόταση του Μακρόν να ταξιδέψουν μαζί για το Κατάρ και να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό.

Karim Benzema has rejected an invitation from French president Emmanuel Macron to attend the World Cup final, sources have told ESPN. pic.twitter.com/Eo4VGgV2wj