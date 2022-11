Ο Φερνάντο Σάντος ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για το Μουντιάλ 2022, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2016.

Στο Κατάρ θα ταξιδέψει με την Εθνική Πορτογαλίας και ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, αλλά όχι και ο άλλοτε συμπαίκτης του στους Πειραιώτες, Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος και “κόπηκε” μετά την προεπιλογή από τον Σάντος.

Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ζοζέ Σα (Γουλβς), Ρουί Πατρίσιο (Ρόμα), Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Ντανίλο Περέιρα (Παρί), Πέπε (Πόρτο), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Αντόνιο Σίλβα (Μπενφίκα), Νούνο Μέντες (Παρί), Ραφαέλ Γκερέιρο (Ντόρτμουντ), Ζοάο Παλίνια (Φούλαμ), Ρούμπεν Νέβες (Γουλβς), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ζοάο Μάριο (Μπενφίκα), Ματέους Νούνες (Γουλβς), Οτάβιο Μοντέιρο (Πόρτο), Βιτίνια (Παρί), Γουίλιαμ Καρβάλιο (Μπέτις), Αντρέ Σίλβα (Λειψία), Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Γκονσάλο Ράμος (Μπενφίκα), Ζοάο Φέλιξ (Ατλέτικο), Ραφάελ Λεάο (Μίλαν), Ρικάρντο Όρτα (Μπράγκα).

