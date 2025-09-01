Μπάγερ Λεβερκούζεν: Απολύθηκε ο Έρικ τεν Χαγκ από την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League

Ο Έρικ τεν Χαγκ, μετά την πολύ κακή αρχή στην Bundesliga (μία ήττα και μία ισοπαλία), απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα, μετά από δύο αγωνιστικές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόλυση του Έρικ τεν Χάγκ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Γεγονός που επηρεάζει και τον Ολυμπιακό, μιας και οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο Champions League.

Ο Ολλανδός τεχνικός σε τρία παιχνίδια με τις «ασπιρίνες» είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η νίκη ήταν στον αγώνα Κυπέλλου με τη Σόνενχοφ Γκροσάσπακ. Κυρίως, όμως η εικόνα της ομάδας έκανε τους διοικούντες να αναζητήσουν μία άλλη επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.

Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιανουαρίου του 2026.