Τρεις αναμετρήσεις του ΝΒΑ, που ήταν προγραμματισμένες για τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/12), αναβλήθηκαν λόγω έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Τα ματς Χοκς – Καβαλίερς, Νετς – Νάγγετς και Σίξερς-Πέλικανς αναβάλλονται καθώς υπάρχουν πολλές απουσίες παικτών λόγω κρουσμάτων ή λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Όπως ενημέρωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Καβαλίερς δεν θα έχουν τους ελάχιστους οκτώ παίκτες που απαιτούνται για να διεξαχθεί ο αγώνας, λόγω μιας σειράς θετικών τεστ σε κορονοϊό.

Οι «Καβς» ανακοίνωσαν χθες (18/12) ότι ο Έβαν Μόμπλι είχε εισαχθεί στα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας του NBA, δύο μέρες αφότου ο Άιζακ Οκόρο είχε κάνει την… αρχή. ενώ και ο Τζάρετ Άλεν είναι ένα από τα πέντε νέα κρούσματα στην ομάδα που μπαίνουν στα πρωτόκολλα Όσον αφορά τους Χοκς και σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη λίστα των θετικών παικτών βρίσκεται και ο σούπερ σταρ της ομάδας, Τρέι Γιάνγκ.

Cleveland-Atlanta is the NBA’s third postponement this season. Chicago had games with Toronto and Detroit postponed last week. December 19, 2021

Αναβολή και στο Φιλαδέλφεια Σίξερς – Νιού Όρλεαν Πέλικανς, επίσης λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και τραυματισμών στους Σίξερς.

Τέλος δε θα πραγματοποιηθεί ούτε η αναμέτρηση Ντένβερ Νάγκετς – Μπρούκλιν Νετς. Οι Νετς είναι η ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο από την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Οι Κέβιν Ντουράντ, Κάιρι Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν είναι ήδη στα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, μαζί με πάνω από 10 παίκτες που έχουν διαγνωστεί θετικοί από την περασμένη εβδομάδα.

The Denver-Brooklyn game today has been postponed, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 19, 2021

Cleveland-Atlanta is the NBA’s third postponement this season. Chicago had games with Toronto and Detroit postponed last week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 19, 2021

Υπενθυμίζεται ότι η λίγκα, που σκέφτεται να επιτρέψει σε ασυμπτωματικούς παίκτες που νοσούν να αγωνίζονται κανονικά, είχε αναβάλει δύο αγώνες των Σικάγο Μπουλς, προκειμένου η ομάδα να έχει και πάλι υγιείς παίκτες στη σύνθεση της, με τον κορονοϊό πλέον να απειλεί τη συνέχεια του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.