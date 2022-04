Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζουάν Λαπόρτα, άφησε… ορθάνοικτη την πόρτα της επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα, δηλώνοντας έτοιμος να συζητήσει μαζί του ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποχώρησε πέρυσι το καλοκαίρι, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου, αλλά με την παρουσία του στην Παρί Σεν Ζερμέν να είναι… μέτρια, μία νέα μετεγγραφή δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Λαπόρτα αντίθετα, εξήγησε ότι δύσκολα θα μπει σε “μάχη” για την απόκτηση του Χάαλαντ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, για να μη ρισκάρει την οικονομική εξυγίανση της Μπαρτσελόνα.

Για τον Μέσι: “Ας μιλήσουμε για τον Μέσι, ας μιλήσουμε (γέλια). Θα ήμουν χαρούμενος αν συνέβαινε η επιστροφή του, κάτι παραπάνω από χαρούμενος. Η πόρτα είναι πάντα ανοικτή γι’ αυτόν”

Για Ντεμπελέ και Χάαλαντ: “Μου είπαν ότι ο Ντεμπελέ είναι χαρούμενος εδώ στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε τι θα γίνει με το συμβόλαιό του. Έχουμε ένα καθαρό μισθολογικό σύστημα. Ο Αλεμάνι δουλεύει για να δούμε αν θα υπάρξει πιθανή συμφωνία. Είμαστε περήφανοι που εργάζεται υπό τις οδηγίες του Τσάβι.

Δεν θέλω να βάλω σε κανένα ρίσκο την ομάδα αυτή τη στιγμή (σ.σ. με τον Χάαλαντ). Πάντα βάζω τον σύλλογο πάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Δεν θα κάνουμε κάποια μεταγραφή που θα σπάσει το μισθολογικό σύστημά μας”.

