Ο Ρόναλντ Κούμαν θα είναι προπονητής της Μπαρτσελόνα και την επόμενη σεζόν, καθώς οι Καταλανοί ανακοίνωσαν κι επίσημα την παραμονή του στον πάγκο του της ομάδας του Μέσι.

Ο πρόεδρος Λαπόρτα είχε προαναγγείλει το γεγονός μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά πλέον η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών οριστικοποιήθηκε και τυπικά, με τη σχετική ενημέρωση και μέσα από τα social media.

Ο Ολλανδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο φέτος στην Ισπανία και αποκλείστηκε νωρίς στο Champions League, αλλά αποφασίστηκε να του δοθεί περισσότερος χρόνος στον πάγκο των “μπλαουγκράνα”.

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo