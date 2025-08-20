Μπέσνικ Χάσι για το Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Είναι ομάδα με εμπειρία και ποιότητα, να εκμεταλλευτούμε τον ρυθμό μας

Η Άντερλεχτ υποδέχεται την ΑΕΚ (21.08.2025, 21:00) στις Βρυξέλλες, στο πρώτο ματ των δυο ομάδων για τα playoffs του Conference League και ο προπονητής των γηπεδούχων, Μπέσνικ Χάσι στάθηκε στην ετοιμότητα που θα πρέπει να δείξουν οι ποδοσφαιριστές του, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τον καλύτερο ρυθμό που έχουν από την Ένωση.

«Θα πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα για να είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα. Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους. Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο Σαββατοκύριακο για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν», δήλωσε αρχικά ο προπονητής της Άντερλεχτ.

«Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα.

Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα. Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά. Ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο», συμπλήρωσε ο Μπέσνικ Χάσι.

Όσο για τις απουσίες των Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ, σχολίασε: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα».

«Αφού αποκλειστήκαμε από την BK Häcken, χάσαμε το “τζόκερ” μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω», κατέληξε.