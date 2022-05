Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Μπόρις Μπέκερ, μπήκε στη φυλακή στο Λονδίνο, με την κατηγορία της παράβασης του νόμου για προσωπική και εταιρική αφερεγγυότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα λοιπόν, ο παλαίμαχος Γερμανός τενίστας μεταφέρθηκε πριν λίγα 24ωρα σε ένα πιο… φιλικό σωφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο όμως “φιλοξενεί” αλλοδαπούς κρατούμενους, που πρόκειται να απελαθούν από τη χώρα.

Το 90% μάλιστα των κρατούμενων στις εν λόγω φυλακές, απομακρύνονται τελικά από τη χώρα και ο Μπέκερ είναι πιθανό να απελαθεί επίσης, αφού δεν έχει βρετανικό διαβατήριο και τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, ενώ το αντίστοιχο όριο είναι ο ένας χρόνος.

