Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος Γερμανίας πήρε την απόφαση να διακόψει κάθε αγωνιστική δραστηριότητα μέχρι και τις 2 Απριλίου, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Το πρωτάθλημα Γερμανίας φαινόταν ότι θα είναι μέσα σε αυτά που θα συνέχιζε τη δράση του, έστω και κεκλεισμένων των θυρών, παρά την έξαρση του κορονοϊού, αλλά φαίνεται πως η κατάσταση επανεκτιμήθηκε και οι διοργανωτές αποφάσισαν την αναβολή όλων των αναμετρήσεων μέχρι νεοτέρας, όπως ανακοίνωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

#BREAKING The German football league (DFL) has suspended the Bundesliga with immediate effect until April 2, it says. pic.twitter.com/JDH4rNvKEs